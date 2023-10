Ha un visitatissimo santuario a Compostela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha un visitatissimo santuario a Compostela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 10 lettere : SAN GIACOMO

Significato/Curiosita : Ha un visitatissimo santuario a compostela

Come una delle capitali mondiali dell'arte e dell'architettura, nonché visitatissima destinazione turistica internazionale, grazie ai suoi numerosi monumenti... giacomo il maggiore, detto anche giacomo di zebedeo (betsaida, ... – gerusalemme, 44), fa parte del gruppo dei dodici apostoli di gesù, secondo quanto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

