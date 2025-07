Gruppo di lingue parlate in Africa nei cruciverba: la soluzione è Bantu

Home / Soluzioni Cruciverba / Gruppo di lingue parlate in Africa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gruppo di lingue parlate in Africa' è 'Bantu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BANTU

Curiosità e Significato di Bantu

La soluzione Bantu di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bantu per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bantu? Il termine BANTU indica un vasto gruppo di lingue parlate in Africa centrale e meridionale, che condividono radici comuni e caratteristiche linguistiche simili. Queste lingue, diffuse tra diverse etnie, rappresentano una delle famiglie più numerose e influenti del continente, contribuendo alla ricca diversità culturale africana. Conoscere i BANTU aiuta a comprendere meglio la storia e le connessioni tra le popolazioni africane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lingue parlateGruppo di lingue asiaticoUna delle lingue parlate nella regione dei GrigioniLe lingue derivate dal latino parlate dal popoloSi fuse con il gruppo Sanpaolo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bantu

Hai davanti la definizione "Gruppo di lingue parlate in Africa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

N Napoli

T Torino

U Udine

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B C H A C A K S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASHBACK" CASHBACK

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.