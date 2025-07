Evidentissimi nei cruciverba: la soluzione è Ovvi

OVVI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Ovvi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ovvi? Evidentissimi deriva da evidentissimo, che significa estremamente chiaro o lampante. Si usa per descrivere qualcosa di talmente evidente da non poter essere messo in dubbio, come un segno evidente o un'indicazione che non lascia spazio a dubbi. Insomma, è un modo per sottolineare con forza quanto qualcosa sia assolutamente ovvio e sotto gli occhi di tutti.

Stai cercando la risposta alla definizione "Evidentissimi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

