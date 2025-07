Elemento atomico con simbolo Tb nei cruciverba: la soluzione è Terbio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Elemento atomico con simbolo Tb' è 'Terbio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERBIO

Curiosità e Significato di Terbio

Hai risolto il cruciverba con Terbio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Terbio.

Perché la soluzione è Terbio? Il terbio è un elemento chimico appartenente alla famiglia dei terre rare, noto per le sue proprietà luminose e le applicazioni nelle tecnologie ottiche e magnetiche. Utilizzato in laser, display e dispositivi elettronici, il terbio è fondamentale per migliorare la qualità delle immagini e la resa dei colori. La sua presenza nei materiali innovativi lo rende un elemento prezioso nel mondo della tecnologia moderna.

Come si scrive la soluzione Terbio

Non riesci a risolvere la definizione "Elemento atomico con simbolo Tb"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

R Roma

B Bologna

I Imola

O Otranto

