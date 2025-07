È divisa in Antico e Nuovo Testamento nei cruciverba: la soluzione è Bibbia

BIBBIA

Curiosità e Significato di Bibbia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Bibbia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bibbia? La Bibbia è il testo sacro fondamentale di molte religioni, diviso in due parti principali: Antico e Nuovo Testamento. L'Antico comprende le scritture più antiche, mentre il Nuovo raccoglie insegnamenti e storie di Gesù e dei primi cristiani. È un volume che ha influenzato cultura, arte e spiritualità per secoli, rappresentando un punto di riferimento imprescindibile per milioni di persone nel mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comprende l Antico e il Nuovo TestamentoNuovo TestamentoAntico TestamentoPrimo libro dell Antico TestamentoIl libro del Nuovo Testamento che segue i Vangeli

Come si scrive la soluzione Bibbia

Hai trovato la definizione "È divisa in Antico e Nuovo Testamento" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

I Imola

B Bologna

B Bologna

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M B A F S O L H Mostra soluzione



