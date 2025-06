Comprende l Antico e il Nuovo Testamento nei cruciverba: la soluzione è Bibbia

BIBBIA

Perché la soluzione è Bibbia? La parola Bibbia si riferisce all'insieme dei testi sacri del Cristianesimo, suddivisi in Antico e Nuovo Testamento. È considerata la fonte principale di insegnamenti religiosi, morali e spirituali per milioni di fedeli. La Bibbia contiene storie, leggi, profezie e insegnamenti che hanno influenzato la cultura e la storia occidentale. È un libro fondamentale per comprendere le radici della fede cristiana e il suo impatto nel mondo.

