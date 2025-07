Due lame incrociate nei cruciverba: la soluzione è Forbici

Home / Soluzioni Cruciverba / Due lame incrociate

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Due lame incrociate' è 'Forbici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORBICI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Forbici? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Forbici.

Perché la soluzione è Forbici? Le forbici sono strumenti composti da due lame affilate che si incrociano, usati per tagliare carta, stoffa e altri materiali. Il nome deriva proprio dall'azione di incrociare le lame durante il taglio. Sono indispensabili in molte attività creative e domestiche, rendendo più facile e preciso il lavoro di taglio. In breve, le forbici sono alleate pratiche e versatili in ogni casa o laboratorio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Due lame taglientiArnesi con due lameNative della città dei due mariLa scommessa su due cavalli l uno vincente e l altro secondoI due Bronzi di

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Due lame incrociate"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

R Roma

B Bologna

I Imola

C Como

I Imola

I A C S T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASTICI" ASTICI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.