Arnesi con due lame - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : FORBICI

Significato/Curiosita : Arnesi con due lame

Fabbri e maniscalchi producevano chiodi con il metallo più scadente e inadatto a fabbricare ferri di cavallo o lame per attrezzi. rodersi il fegato essere... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi forbici (disambigua). le forbici sono uno strumento molto utilizzato per tagliare materiali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

