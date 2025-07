Contengono la pappa dei cani nei cruciverba: la soluzione è Ciotole

CIOTOLE

Curiosità e Significato di Ciotole

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Ciotole, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ciotole? Le ciotole sono recipienti utilizzati per contenere cibo o acqua, spesso per animali domestici come i cani. Sono fondamentali per offrire un pasto comodo e igienico ai nostri amici a quattro zampe. Il termine richiama proprio il loro ruolo pratico e quotidiano, rendendo più semplice nutrire e prendersi cura dei nostri animali. Insomma, un accessorio essenziale per ogni buon proprietario.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mugolare di caniEssere pappa e = intendersi alla perfezioneContengono tracce musicaliDistingue i caniLa spinta dei liquidi organici nelle cavità che li contengono

Come si scrive la soluzione Ciotole

La definizione "Contengono la pappa dei cani" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

I Imola

O Otranto

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E V Z I N C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VICENZA" VICENZA

