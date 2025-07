Comunque l intera... strada nei cruciverba: la soluzione è Tuttavia

TUTTAVIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tuttavia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Tuttavia.

Perché la soluzione è Tuttavia? Tuttavia è un avverbio che indica una concessione o un contrasto, traducibile come però o ciononostante. Viene usato per introdurre un'eccezione o un'idea che contrasta con quanto detto prima. È utile per rendere il discorso più fluido e articolato, collegando pensieri opposti senza interrompere il filo narrativo. In sintesi, tuttavia aiuta a esprimere complessità e sfumature nel linguaggio quotidiano.

Hai davanti la definizione "Comunque l intera... strada" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

