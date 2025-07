Come il lupo delle favole nei cruciverba: la soluzione è Mannaro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come il lupo delle favole' è 'Mannaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANNARO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Mannaro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Mannaro.

Perché la soluzione è Mannaro? Mannaro è un termine dialettale siciliano che descrive qualcuno molto aggressivo o cattivo, spesso con un carattere duro e imprevedibile. Deriva dall'aggettivo mannari, che indica comportamenti violenti o brutali. Usato in modo colloquiale, evoca l'immagine di un personaggio forte e spavaldo, come il lupo delle favole, pronto a difendere il suo territorio con determinazione. È un modo colorito per parlare di persone dal temperamento focoso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il Gianni autore delle Favole al telefonoUn lupo delle fiabeSan Francesco vi ammansì un feroce lupoAnimale come la volpe e il lupoScrisse favole immortali

Se "Come il lupo delle favole" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

N Napoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

O Otranto

