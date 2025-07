Vendono l alimento che si munge nei cruciverba: la soluzione è Lattai

Home / Soluzioni Cruciverba / Vendono l alimento che si munge

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vendono l alimento che si munge' è 'Lattai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LATTAI

Curiosità e Significato... La parola Lattai è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lattai.

Perché la soluzione è Lattai? Lattaio è colui che si occupa di vendere latte fresco, prodotto munto quotidianamente dalle muccine. Questa figura tradizionale, ormai meno diffusa, rappresenta l’artigiano che porta il latte direttamente dal produttore alla clientela. La parola deriva da latta, contenitore usato per trasportarlo, e richiama un mestiere legato alla tradizione rurale italiana. Un simbolo di genuinità e semplicità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si vendono a mazzettiNegozi dove si vende un bianco alimentoVi si vendono bibite e gelatiVi si vendono germogliSi vendono in edicola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vendono l alimento che si munge", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

I Imola

R E D E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EREDE" EREDE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.