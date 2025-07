Usare il sapone nei cruciverba: la soluzione è Lavare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Usare il sapone' è 'Lavare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Lavare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Lavare.

Perché la soluzione è Lavare? Lavare significa pulire qualcosa utilizzando acqua e sapone o altri detergenti, eliminando sporco, polvere o germi. È un gesto quotidiano che garantisce igiene e benessere, sia per le mani, i vestiti o le superfici di casa. Prendersi cura della propria igiene personale e ambientale è fondamentale per vivere in modo più sano e sicuro. La pulizia è un gesto semplice ma essenziale per il nostro benessere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Città francese rinomata per il saponeRipulirsi con acqua e saponeUsare meno le vocaliSi può usare per prendere sottilmente in giroSi può usare per poco

Se ti sei imbattuto nella definizione "Usare il sapone", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

