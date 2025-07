Una successione testamentaria che sarebbe stato meglio non accettare nei cruciverba: la soluzione è Eredità Dannosa

EREDITÀ DANNOSA

Perché la soluzione è Eredità Dannosa? L’espressione eredità dannosa indica un’eredità che, invece di portare benefici, comporta problemi o debiti per chi la riceve. È una successione testamentaria che si sarebbe preferito non accettare, perché potrebbe causare spese impreviste o complicazioni legali. In questi casi, valutare attentamente prima di accettare può fare la differenza tra un patrimonio vantaggioso e un peso.

E Empoli

R Roma

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

À -

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

S Savona

A Ancona

