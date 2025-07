Una Stone del cinema nei cruciverba: la soluzione è Emma

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una Stone del cinema' è 'Emma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMMA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Emma: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Emma? Una Stone del cinema è un gioco di parole che si riferisce a Emma, protagonista di celebri film come quelli di Jane Austen interpretata da molte attrici. La parola richiama l'idea di un nome elegante e riconoscibile nel mondo dello spettacolo, simbolo di raffinatezza e talento. Insomma, Emma rappresenta uno dei volti più amati del cinema classico e contemporaneo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La Chiatti del cinemaIl Filippo del cinemaLa Braga del cinemaIl loggione del cinemaUna Stone di Hollywood

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una Stone del cinema", qui trovi la risposta giusta

E Empoli

M Milano

M Milano

A Ancona

E N S S I T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SINTESI" SINTESI

