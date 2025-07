Una scimmia africana dalla lucente pelliccia nera nei cruciverba: la soluzione è Guereza

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una scimmia africana dalla lucente pelliccia nera' è 'Guereza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUEREZA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Guereza, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Guereza? La parola Guereza indica una scimmia africana dalla pelliccia nera lucente, nota anche come colobo nero e bianco. Originaria delle foreste dell'Africa centrale e orientale, questa specie si distingue per il folto mantello e la coda lunga, spesso usata come appendice di equilibrio. Un esempio affascinante della ricca biodiversità del continente africano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Hanno la pelliccia bruna e lucenteHanno pelliccia bruna e lucentePelliccia nera e ricciolutaPelliccia di coniglioLegno nero lucente e pesante

Hai trovato la definizione "Una scimmia africana dalla lucente pelliccia nera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

