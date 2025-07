Un italiana del nord nei cruciverba: la soluzione è Veneta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un italiana del nord' è 'Veneta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENETA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Veneta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere

Perché la soluzione è Veneta? Veneta indica una persona originaria o legata alla regione del Veneto nel Nord Italia, nota per le sue tradizioni, cultura e lingua distintive. È spesso usata per identificare chi proviene da questa zona, famosa per città come Venezia, Verona e Padova. La parola racchiude un forte senso di identità e appartenenza a questa regione ricca di storia e patrimoni unici.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

E Empoli

T Torino

A Ancona

N S E O T O N C E A D R Mostra soluzione



