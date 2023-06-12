Tra essi c è il nord

SOLUZIONE: PUNTI CARDINALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tra essi c è il nord" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tra essi c è il nord". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Punti Cardinali? I punti cardinali indicano le direzioni principali sulla bussola, tra cui quella che corrisponde alla posizione geografica del Nord. Sono fondamentali per orientarsi e trovare il percorso giusto durante viaggi o escursioni. Conoscere i punti cardinali permette di determinare il sud, est e ovest, facilitando la navigazione in ambienti sconosciuti. In particolare, il Nord rappresenta una delle direzioni di riferimento più importanti per orientare mappe e strumenti di navigazione.

La definizione "Tra essi c è il nord" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tra essi c è il nord" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Punti Cardinali:

P Padova U Udine N Napoli T Torino I Imola C Como A Ancona R Roma D Domodossola I Imola N Napoli A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tra essi c è il nord" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

