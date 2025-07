Un imperfezione poco appariscente nei cruciverba: la soluzione è Magagna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un imperfezione poco appariscente' è 'Magagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGAGNA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Magagna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Magagna? La parola magagna indica un difetto o un'imperfezione poco evidente, spesso nascosta o difficile da individuare. È usata per descrivere un problema sottile, che può sfuggire all'occhio e causare inconvenienti o malintesi. In sostanza, rappresenta quella piccola imperfezione non appariscente ma comunque significativa, che può influire sulla qualità o sul funzionamento di qualcosa. Insomma, la magagna è quella piccola crepa nascosta che merita attenzione.

