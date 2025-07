Un dottore tra le maschere nei cruciverba: la soluzione è Balanzone

BALANZONE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Balanzone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Balanzone.

Perché la soluzione è Balanzone? Balanzone è un termine dialettale che indica un movimento oscillatorio o una lieve sbandata, spesso usato in modo scherzoso o affettuoso. Immagina un dottore tra tante maschere: si muove con un'andatura incerta, come se fosse in bilico tra diverse realtà. È un modo colorito per descrivere un’oscillazione leggera o un passo incerto, che rende il linguaggio più vivace e vicino alla quotidianità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Se ne fanno maschereIl Patacca tra le più popolari maschereDottore in due lettereSta per dottoreIl diabolico dottore in un film di Fritz Lang

B Bologna

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

Z Zara

O Otranto

N Napoli

E Empoli

