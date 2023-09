Il Patacca tra le più popolari maschere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Patacca tra le più popolari maschere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MEO

Significato/Curiosita : Il patacca tra le piu popolari maschere

Diffusasi anche a roma. sono campane anche le maschere di tartaglia, di scaramuccia e coviello, anch'esse maschere della commedia dell'arte. tipici del carnevale... Punti promozionali, non rilevanti o con rilievo ingiustificato. luca de meo (milano, 13 giugno 1967) è un dirigente d'azienda italiano, presidente e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

