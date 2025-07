Trombe e tromboni nei cruciverba: la soluzione è Ottoni

OTTONI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ottoni? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Ottoni.

Perché la soluzione è Ottoni? Ottoni sono strumenti musicali in metallo, noti per il suono potente e brillante, spesso usati nelle bande e orchestre. Il termine deriva dal materiale di cui sono fatti, come il rame o altri metalli, e rappresentano la famiglia dei fiati più grandi e imponenti. Sono fondamentali per creare effetti sonori di grande impatto e aggiungere colore alle composizioni musicali.

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

