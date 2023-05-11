Le trombe degli araldi
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le trombe degli araldi' è 'Clarini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le trombe degli araldi
- Risposta: CLARINI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CRII
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Clarini? Le trombe degli araldi sono strumenti che, con il loro suono potente, annunciavano eventi importanti o chiamavano alla battaglia. Le loro note risuonavano per tutta la città, attirando l’attenzione di tutti e creando un senso di urgenza o di festa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le trombe degli araldi: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Le trombe degli araldi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Clarini. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.