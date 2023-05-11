Le trombe degli araldi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le trombe degli araldi' è 'Clarini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C L A R I N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le trombe degli araldi

Le trombe degli araldi Risposta: CLARINI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C R I I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Clarini? Le trombe degli araldi sono strumenti che, con il loro suono potente, annunciavano eventi importanti o chiamavano alla battaglia. Le loro note risuonavano per tutta la città, attirando l’attenzione di tutti e creando un senso di urgenza o di festa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le trombe degli araldi: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Le trombe degli araldi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Clarini. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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