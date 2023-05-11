Le trombe degli araldi

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le trombe degli araldi' è 'Clarini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CLARINI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le trombe degli araldi
  • Risposta: CLARINI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CRII
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Clarini? Le trombe degli araldi sono strumenti che, con il loro suono potente, annunciavano eventi importanti o chiamavano alla battaglia. Le loro note risuonavano per tutta la città, attirando l’attenzione di tutti e creando un senso di urgenza o di festa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le trombe degli araldi: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Le trombe degli araldi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Clarini. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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