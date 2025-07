Tralicci di sostegno nei cruciverba: la soluzione è Piloni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tralicci di sostegno' è 'Piloni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PILONI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Piloni? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Piloni.

Perché la soluzione è Piloni? I tralicci di sostegno sono strutture verticali utilizzate per supportare piante rampicanti o filari agricoli, facilitando la crescita e la produzione. La soluzione più comune è rappresentata dai pili, elementi semplici e robusti che si piantano nel terreno, creando un'ossatura stabile e funzionale. Questi strumenti sono fondamentali in agricoltura e giardinaggio per ottimizzare lo spazio e favorire la crescita delle colture.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Punti di sostegnoTitoli obbligazionari progettati a sostegno della UEUn sostegno da pareteLa struttura di sostegnoApparecchi ortopedici di sostegno

Se "Tralicci di sostegno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

O A E V R F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FAVORE" FAVORE

