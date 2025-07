Teso, allungato nei cruciverba: la soluzione è Tirato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Teso, allungato' è 'Tirato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIRATO

Curiosità e Significato... La parola Tirato è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tirato.

Perché la soluzione è Tirato? Teso, allungato descrive qualcosa che è stato stirato o tirato, come un elastico o un tessuto. La parola tirato indica quindi una condizione di tensione o allungamento, spesso riferita a oggetti o parti del corpo. È un termine comune in italiano per esprimere che qualcosa si trova in uno stato di estensione o di sforzo, sottolineando un movimento di stretching o tensione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un dispositivo del telaio che tiene teso il tessutoGli indigeni neozelandesi dalla pelle chiara e il viso allungatoNel calcio tiro forte e teso appena sopra l erbaAllentato non tesoUn alto e allungato bicchiere a calice

Se "Teso, allungato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

S S R E P T I O C E Mostra soluzione



