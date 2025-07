Tasca addominale di alcuni mammiferi nei cruciverba: la soluzione è Marsupio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tasca addominale di alcuni mammiferi' è 'Marsupio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARSUPIO

Curiosità e Significato... La parola Marsupio è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Marsupio.

Perché la soluzione è Marsupio? Il marsupio è una tasca addominale presente in alcuni mammiferi, come i canguri e koala, che permette loro di trasportare e proteggere i piccoli durante la crescita. Si tratta di una struttura naturale innovativa, simile a una sacca, che offre sicurezza e comfort ai neonati. È un esempio affascinante di adattamento evolutivo per la cura della prole.

Hai trovato la definizione "Tasca addominale di alcuni mammiferi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

R Roma

S Savona

U Udine

P Padova

I Imola

O Otranto

A E O O D I Z E N R N P Mostra soluzione



