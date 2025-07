Steffi ex tennista nei cruciverba: la soluzione è Graf

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Steffi ex tennista' è 'Graf'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRAF

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Graf, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Graf? GRAF è il cognome di Renée, famosa ex tennista e scrittrice svizzera, nota anche per la sua carriera nel mondo del tennis e della letteratura. Il suo nome si inserisce spesso in enigmistica e giochi di parole, rappresentando un collegamento tra sport e cultura. Un esempio di come le figure storiche possano ispirare indovinelli e curiosità nel linguaggio quotidiano.

Non riesci a risolvere la definizione "Steffi ex tennista"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

