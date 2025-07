Si dà in anticipo per un affitto o un acquisto nei cruciverba: la soluzione è Caparra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dà in anticipo per un affitto o un acquisto' è 'Caparra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPARRA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Caparra? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Caparra.

Perché la soluzione è Caparra? La caparra è una somma di denaro versata in anticipo per garantire un accordo di affitto o acquisto. Serve a tutelare entrambe le parti, assicurando l’impegno e la serietà dell’accordo. Se tutto va bene, viene detratta dal saldo finale; se si cambia idea, può essere trattenuta o restituita, a seconda delle condizioni stabilite. È un modo per mettere in sicurezza la trattativa.

C Como

A Ancona

P Padova

A Ancona

R Roma

R Roma

A Ancona

