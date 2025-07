Si contano facendo lo spoglio nei cruciverba: la soluzione è Schede

SCHEDE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Schede: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Schede? Si contano facendo lo spoglio si riferisce alle schede utilizzate nei voti, come quelle elettorali o di scrutinio. Durante lo spoglio, si valutano e si contano tutte le schede per determinare il risultato finale di un'elezione o una votazione. Questi strumenti sono fondamentali per garantire trasparenza e correttezza nel processo democratico. In sostanza, le schede sono i mezzi attraverso cui si esprime la preferenza degli elettori.

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

