Spoglio come un terreno

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spoglio come un terreno' è 'Brullo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRULLO

Perché la soluzione è Brullo? Il brullo si riferisce a un ambiente o a un paesaggio caratterizzato da un aspetto spoglio e privo di vegetazione, simile a un terreno nudo e senza copertura verde. Questa parola evoca immagini di terre desolate, prive di piante o di elementi che possano donare colore e vitalità alla scena. La sua connotazione si collega strettamente alla sensazione di vuoto e di aridità, testimoniando una condizione di abbandono o di scarsità di vita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spoglio come un terreno". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Spoglio come un terreno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Brullo

Se la definizione "Spoglio come un terreno" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spoglio come un terreno" conferma che la soluzione 'Brullo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Brullo

B Bologna R Roma U Udine L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spoglio come un terreno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Brullo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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