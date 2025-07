Scorbutico e introverso nei cruciverba: la soluzione è Musone

MUSONE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Musone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Musone.

Perché la soluzione è Musone? Il termine musone descrive qualcuno che appare scostante, burbero o con un'espressione triste e introversa, spesso per via di umore peggiorato o scontrosità. È un modo colloquiale per indicare una persona che, a prima vista, può sembrare scorbutica o poco socievole, ma dietro questa apparenza potrebbe nascondersi un carattere sensibile o riservato. Un esempio di come si può usare: chi è un po' musone, magari, ha solo bisogno di essere ascoltato.

M Milano

U Udine

S Savona

O Otranto

N Napoli

E Empoli

