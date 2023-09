Lo è uno chiuso e introverso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è uno chiuso e introverso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASOCIALE

Significato/Curiosita : Lo e uno chiuso e introverso

Tutto con una telecamera. presto però si innamora di alex, ragazzo chiuso ed introverso che ricambia i sentimenti della ragazza, ma poiché l'amico pierpaolo... Stabilire ordine nel piccolo sobborgo; appare notevolmente scorbutico e asociale, e la sua depressione, unita alla solitudine e al ricordo della moglie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è uno chiuso e introverso : chiuso; introverso; chiuso introverso; Gruppo chiuso di amici; Lo space non chiuso ; Estremamente chiuso in difesa; Dispositivo che misura la portata volumetrica del fluido in un tubo chiuso ; Chiuso introverso ; Scorbutico e introverso ;

Cerca altre Definizioni