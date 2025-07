Resoconto trasmesso nei cruciverba: la soluzione è Radiocronaca

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Resoconto trasmesso' è 'Radiocronaca'.

RADIOCRONACA

Curiosità e Significato... La parola Radiocronaca è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Radiocronaca.

Perché la soluzione è Radiocronaca? Resoconto trasmesso si riferisce a un resoconto o rapporto che è stato inviato o diffuso tramite mezzi di comunicazione come radio o TV. La soluzione RADIOCRONACA indica quindi una cronaca o notizia raccontata attraverso la radio, offrendo aggiornamenti immediati sugli eventi. È uno strumento fondamentale per informare il pubblico in tempo reale su ciò che accade nel mondo.

Celebre resoconto di viaggio di Tiziano Terzani
Resoconto preciso con dati e date
Un programma di Daniele Luttazzi trasmesso da La7
Resoconto cronologico degli eventi di 365 giorni
Un esauriente e particolareggiato resoconto

Hai trovato la definizione "Resoconto trasmesso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

O Otranto

C Como

R Roma

O Otranto

N Napoli

A Ancona

C Como

A Ancona

