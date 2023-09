Resoconto preciso con dati e date - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Resoconto preciso con dati e date. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CRONISTORIA

Significato/Curiosita : Resoconto preciso con dati e date

e date di nascita la fuga di dati degli stati ohio e connecticut nel 2007 connessa ad accenture t.j.maxx, dati per 45 milioni di account di credito e... Una linea del tempo è un modo per rappresentare, in ordine cronologico, il succedersi di una serie di eventi, in molteplici campi di interesse, come la... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 18 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Resoconto preciso con dati e date : resoconto; preciso; dati; date; Un esauriente e particolareggiato resoconto ; resoconto cronologico degli eventi di 365 giorni; Celebre resoconto di viaggio di Tiziano Terzani; Un resoconto trasmesso; Un minuzioso resoconto dei fatti; Circoscritti a un preciso campo di attività; Un tiro rasoterra improvviso e preciso del calciatore; Fermata in un punto preciso ; In questo preciso istante; Chiaro e preciso nei contorni; Andati a male; Andati in tempi molto passati; L introduzione dei dati ; Raffireddati ; I pasti dei soldati ; Vivono su terre circondate dal mare; Collaudate provate; Prendersi a pedate ; Nelle date ; Andate una volta;

Cerca altre Definizioni