La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Regione del Nord della Francia' è 'Artois'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTOIS

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Artois: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Artois? Artois è una regione storica del Nord della Francia, famosa per la sua ricca tradizione culturale e il suo patrimonio. Nota soprattutto per la produzione di birra e i paesaggi pittoreschi, questa zona ha un ruolo importante nella storia francese. Il nome evoca immagini di charme e antiche radici, rendendola una scoperta affascinante per chi visita o si interessa alle regioni francesi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La regione con il Polo NordAbitanti della regione desertica del nord AfricaI celti delle isole a nord della FranciaAbitante della regione del nord della ScandinaviaCittà della Francia del Nord

