Abitanti della regione desertica del nord Africa nei cruciverba: la soluzione è Berberi

Home / Soluzioni Cruciverba / Abitanti della regione desertica del nord Africa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Abitanti della regione desertica del nord Africa' è 'Berberi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BERBERI

Curiosità e Significato di "Berberi"

Hai risolto il cruciverba con Berberi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Berberi.

I Berberi sono un gruppo etnico indigeno del Nord Africa, principalmente presenti in paesi come Algeria, Marocco e Tunisia. Con una storia millenaria, sono noti per la loro cultura, lingua e tradizioni uniche. Vivono spesso in regioni montuose e desertiche e sono stati storicamente agricoltori e pastori, contribuendo significativamente alla cultura e alla storia della regione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La regione con il Polo NordAbitante della regione del nord della ScandinaviaLe abitanti della regione con Agliana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Berberi

La definizione "Abitanti della regione desertica del nord Africa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

E Empoli

R Roma

B Bologna

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B S C A I U O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUBIACO" SUBIACO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.