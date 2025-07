Quello da Pistoia era amico di Dante nei cruciverba: la soluzione è Cino

CINO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Cino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Cino.

Perché la soluzione è Cino? Cino, noto poeta e amico di Dante, era un celebre poeta medievale toscano. La sua poesia influenzò la letteratura italiana e si distingueva per la delicatezza e l’eleganza del verso. La sua amicizia con il Sommo Poeta rappresenta un legame importante nella storia della letteratura italiana, sottolineando il ruolo di Cino come uno dei pionieri della poesia in volgare.

