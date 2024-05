Da Pistoia poeta amico di Dante

Nome proprio

Curiosità su: Cino Tortorella, all'anagrafe Felice Tortorella (Ventimiglia, 27 giugno 1927 – Milano, 23 marzo 2017), è stato un conduttore televisivo, autore televisivo e regista televisivo italiano. La sua memoria è legata alla manifestazione canora per bambini Zecchino d'Oro, che ideò e condusse per cinquantuno edizioni, dal 1959 al 2008, sia da solo sia in tandem con altri conduttori. Inoltre, fu per molti anni l'interprete del personaggio immaginario Mago Zurlì.

Cino ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

