VITTORIANA

Perché la soluzione è Vittoriana? Vittoriana è un aggettivo che si riferisce a tutto ciò che riguarda il periodo della regina Vittoria, sovrana inglese dal 1837 al 1901. È spesso associato a uno stile elegante, sobrio e ricco di dettagli tipici dell'epoca. Il termine richiama un’epoca di grande progresso e raffinatezza, lasciando un’impronta indelebile nella cultura e nell’architettura. È un modo per evocare un passato di fascino e tradizione.

V Venezia

I Imola

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

