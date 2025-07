Potano le piante nei cruciverba: la soluzione è Cesoie

Home / Soluzioni Cruciverba / Potano le piante

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Potano le piante' è 'Cesoie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CESOIE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Cesoie? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Cesoie.

Perché la soluzione è Cesoie? Le cesoie sono strumenti affilati usati per tagliare o potare le piante, spesso in giardinaggio o orticoltura. La loro forma e lama affilata permettono di eseguire tagli precisi su rami, foglie e altri elementi vegetali. Utilizzate comunemente per mantenere in salute le piante, le cesoie sono indispensabili per chi ama prendersi cura del proprio spazio verde.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le piante più voraciPiante dei Paesi caldiLo sono molte pianteLo è un campo in cui si coltivano più specie di pianteLe piante come il girasole

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Potano le piante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

S Savona

O Otranto

I Imola

E Empoli

A A F R T R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FARETRA" FARETRA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.