La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Poco meno che regale' è 'Principesco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRINCIPESCO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Principesco più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Principesco.

Perché la soluzione è Principesco? Principesco descrive qualcosa che ha caratteristiche regali o aristocratiche, con un tono nobile e fastoso. Si usa per indicare uno stile, un atteggiamento o un aspetto che richiama il mondo delle corti e delle alte sfere. In sintesi, rappresenta un'eleganza raffinata e un'aria di regalità, perfetta per chi desidera trasmettere prestigio e distinzione. È un termine che evoca grandezza e nobiltà, arricchendo il linguaggio con un tocco di classe.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Poco meno che unicaUnico o poco menoPoco meno che sarcasticiUnità di misura mediorientale da poco meno di 6 kmÈ poco meno di three

P Padova

R Roma

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

P Padova

E Empoli

S Savona

C Como

O Otranto

