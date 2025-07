Offesi nei diritti nei cruciverba: la soluzione è Lesi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Offesi nei diritti' è 'Lesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LESI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Lesi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Lesi.

Perché la soluzione è Lesi? Lesi indica qualcosa che è stato violato o danneggiato nei propri diritti o prerogative. Si usa spesso in ambito legale per descrivere situazioni in cui una persona subisce un'ingiustizia o un danno, come ad esempio diritti fondamentali o libertà. Conoscere questo termine aiuta a capire meglio quando si può parlare di ingiustizie o di azioni che richiedono tutela.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L uguaglianza di diritti e di doveriControlla i diritti d autore siglaIncassa i diritti d autoreVorrebbero la soppressione di diritti consolidatiReato commesso dall imprenditore fallito che lede i diritti dei creditori

Non riesci a risolvere la definizione "Offesi nei diritti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

