RESTARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Restare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Restare.

Perché la soluzione è Restare? Restare significa rimanere in un luogo o in una condizione senza andarsene. È un verbo che esprime stabilità, permanenza e attaccamento a ciò che ci circonda. Può riferirsi sia a uno stato fisico che emotivo, come restare con qualcuno o in un certo ambiente. In sostanza, invita a scegliere di non partire, mantenendo saldo il proprio posto nel momento presente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Chi lo dà fa partire il progettoTirar su l ancora e partirePartire lasciando per terra il segno dei copertoniFa partire i treniPartire lancia in = attaccare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non partire", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

E T R E I A Mostra soluzione



