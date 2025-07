Locali da primi piatti nei cruciverba: la soluzione è Spaghetterie

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Locali da primi piatti' è 'Spaghetterie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPAGHETTERIE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Spaghetterie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spaghetterie.

Perché la soluzione è Spaghetterie? Le locali da primi piatti sono ristoranti specializzati nella preparazione di pasta, come spaghetti, penne e altri formati, offrendo un'ampia scelta di piatti tradizionali e creativi. Questi locali sono il luogo ideale per gli amanti della cucina italiana che desiderano gustare autentici primi piatti in un’atmosfera conviviale. È qui che si celebra l’arte della pasta fatta in casa e delle ricette regionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il loro pesto granuloso condisce vari primi piattiMacchine per produrre primi piatti emilianiPiatti davvero indigestiSi servono prima dei primiI primi fichi

S Savona

P Padova

A Ancona

G Genova

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

