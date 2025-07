Lo zigolo ritratto nella foto nei cruciverba: la soluzione è Testa Nera

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo zigolo ritratto nella foto' è 'Testa Nera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESTA NERA

Curiosità e Significato... La parola Testa Nera è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Testa Nera.

Perché la soluzione è Testa Nera? Testa nera indica una figura con un volto o una parte superiore scura, spesso usata in contesti figurativi o artistici. Può rappresentare mistero, ombra o semplicemente un contrasto visivo. Nella fotografia, può riferirsi a un soggetto con il capo coperto di nero o con il volto in ombra, creando un effetto suggestivo e intrigante. Un modo efficace per catturare l’attenzione e stimolare l’immaginazione.

