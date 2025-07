Lo sono spesso i gemelli nei cruciverba: la soluzione è Uguali

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono spesso i gemelli' è 'Uguali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UGUALI

Curiosità e Significato... La soluzione Uguali di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Uguali per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Uguali? Uguali indica cose o persone che sono identiche o molto simili tra loro. Si usa per descrivere elementi con caratteristiche comparabili, come due gemelli che sembrano quasi indistinguibili. La parola sottolinea la mancanza di differenze evidenti, rendendo chiaro il concetto di somiglianza. In breve, uguali enfatizza l'assenza di differenze significative tra due o più elementi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sono i gemelliLo sono spesso i casiLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatola

U Udine

G Genova

U Udine

A Ancona

L Livorno

I Imola

E P R C P A I Mostra soluzione



