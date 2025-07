Lo sono le mele da scartare nei cruciverba: la soluzione è Marce

MARCE

Perché la soluzione è Marce? Marce indica mele ormai troppo mature o danneggiate, da scartare perché non più commestibili. Nel linguaggio quotidiano, si usa anche per riferirsi a cose che sono inutilizzabili o da buttare via. Capire il significato di questa parola aiuta a distinguere tra prodotti ancora buoni e quelli da eliminare, facilitando scelte più consapevoli in cucina e nella vita.

M Milano

A Ancona

R Roma

C Como

E Empoli

A E P C A C O L R Mostra soluzione



