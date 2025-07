Lo fanno i mammiferi per nutrire i propri cuccioli nei cruciverba: la soluzione è Allattare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo fanno i mammiferi per nutrire i propri cuccioli' è 'Allattare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLATTARE

Curiosità e Significato... La soluzione Allattare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Allattare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Allattare? Allattare significa fornire nutrimento ai cuccioli o ai neonati attraverso il latte, una pratica comune tra mammiferi come cani, gatti e umani. È un gesto naturale che garantisce loro le sostanze necessarie per crescere forti e sani. Questa azione rappresenta anche un legame speciale tra madre e piccolo, simbolo di cura e affetto. In breve, allattare è il modo in cui le mamme sostengono la vita dei loro piccoli fin dai primi momenti.

