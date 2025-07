Lo emette la banca nei cruciverba: la soluzione è Assegno Circolare

ASSEGNO CIRCOLARE

Perché la soluzione è Assegno Circolare? L'assegno circolare è uno strumento di pagamento garantito dalla banca, che permette di trasferire denaro in modo sicuro e immediato. È spesso usato per pagamenti importanti, come l'acquisto di immobili o automobili, perché rappresenta una garanzia di fondi certi e disponibili. In sostanza, la banca emette questa forma di assegno per assicurare che il beneficiario riceva l'importo senza rischi.

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

G Genova

N Napoli

O Otranto

C Como

I Imola

R Roma

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

