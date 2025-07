Li reggono i vari ministri nei cruciverba: la soluzione è Dicasteri

Home / Soluzioni Cruciverba / Li reggono i vari ministri

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Li reggono i vari ministri' è 'Dicasteri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DICASTERI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Dicasteri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dicasteri? I dicasteri sono i diversi ministeri che compongono il governo di uno Stato, ciascuno incaricato di una specifica area come sanità, istruzione o economia. Sono i punti di riferimento per le decisioni e le politiche pubbliche, e sono guidati dai ministri. In sostanza, rappresentano le autorità che gestiscono i vari settori della pubblica amministrazione e del potere esecutivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Li collegano i vari ponti di FirenzeReggono le calzeLi governano i pastoriLi trovi anche in farmaciaLi hanno bassi le ballerine

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Li reggono i vari ministri"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

U I S N O F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INFUSO" INFUSO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.